AK PARTİ İLÇE BAŞKANI USLU : '' FİDANLARIMIZIN YERLERİ KALBİMİZİN BAŞ KÖŞESİDİR ''

Mersin Mezitli İlçesi Ak Parti İlçe Başkanlığı , 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde şehit ailesini ziyaret ederek her zaman yanınızdayız mesajı verdi.

Mezitli Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Uslu , İlçe Yönetim Kurulu üyeleri , Ak Parti Mezitli İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kaya ve Ak Parti Mezitli İlçe Belediye Meclis Üyesi Nilgün Aşçı ile birlikte , Tunceli'de PKK Terör Örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda 2006 yılında tezkeresine 40 gün kala şehit olan Jandarma Er Fatih Soydan'ın ailesini baba evinde ziyaret etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Uslu , '' Vatan için can veren fidanlarımızın , makamları şehitlik , yerleri kalbimizin baş köşesidir , o kahraman yiğitlerimizin aileleri bizlere en kutsal emanettir.Fatih Soydan kardeşimizi bu özel günde bir kez daha rahmetle minnetle yad ediyoruz , tüm şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âlî olsun inşallah '' dedi.