MERSİN'DE MAKROME EĞİTİMİ ATÖLYESİ'NDE EĞİTİM SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan ‘Makrome Eğitimi Atölyesi’ devam ediyor.

Kadınların sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi, ev ortamından çıkarılarak farklı ilgi alanlarına ve sosyal ortamlara yönlendirilmesi, el becerilerinin geliştirilerek aile ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olunması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde açılan ‘Makrome Eğitimi Atölyesi’ne kadınların ilgisi büyüyor. 1’inci ve 2’nci grup eğitimler, Büyükşehir Belediyesinin etkinlik ve sanat merkezinde gerçekleştirildi. 3’üncü grup eğitimi ise Tarsus Kültür Park’ta görme engelli bireylere yönelik olarak düzenlendi.

Gönüllü eğitmen Yüksel Bademsoy’un eğitmenliğinde yapılan atölye çalışmasının 4’üncü grup eğitimi, etkinlik ve sanat merkezinde 26 katılımcı kadınla devam ediyor. Daha önce 1’inci grup makrome eğitiminde yer alan 2 katılımcı, 4’üncü grup Makrome Eğitimi Atölyesi’nde gönüllü eğitmene yardımcı eğitmenlik yapıyor. Gönüllü eğitmen Yüksel Bademsoy tarafından kadınlara, temel düğüm atma teknikleri ile hediyelik ürün yapımı eğitimi veriliyor. Kadınlar bu eğitimle anahtarlık, çanta, sarkaç gibi hediyelik ürünlerin yapımını öğreniyor.