ERDEMLİLİLER DERNEĞİNE YOĞUN İLGİ

Mersin'de kurulan Erdemlililer Derneği'ne Mersin'de yaşayan Erdemlililer ilk günlerden yoğun ilgi gösteriyor.

Mersin'de kurulan Erdemlililer Derneği'ne Mersin'de yaşayan Erdemlililerin ziyaret ve üyelik başvuruları yoğun bir şekilde sürüyor. Mersin Hakem Camiasının Duayen ismi Tuncer Aslan , Derneğe ilk üyelik başvurusunu yapan isim olurken , İş İnsanı , Akademisyen ve Bürokrat Erdemlililer de Derneği ziyarat ederek , Erdemlilileri bir çatı altında toplayacak Derneğin kurulmuş olmasının mutluluğu paylaştılar.

Erdemlililer Derneği Kurucu Başkanı Ali Gölcük , Derneğe olan ilgiden ve destekten son derece mutlu olduğunu , Hemşehrilerimizle biraraya gelerek Erdemlimiz ve Erdemlililer için güzel projeler üretmenin heyecanını şimdiden yaşadığını belirtti.