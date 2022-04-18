EMNİYET MENSUPLARI VATANDAŞLAR İLE İFTARDA BULUŞTU
Mersin’in Tarsus ilçesinde emniyet mensupları vatandaşlar ile iftar sofrasında buluştu.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşı ile bir araya geldi. Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ile birlikte tüm birim amir ve teşkilat mensupları mahallede kurulan iftar sofrasında edilen duaya amin dediler.
Mahalle muhtarı Salih Başkan yaptığı konuşmada, "Emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum, mahalle halkımız ile bir araya gelen tüm ekiplerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.
Tarsus İlce Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ise yaptığı konuşmada, "Bizleri bir araya getiren mübarek Ramazan ayında sizlerle olmaktan devletim ve teşkilatımız adına çok mutluyum. Yüce Peygamberimizin dediği üzere, komşusu aç yatarken tok yatanlar bizden değildir" sözü en mukaddes ilkemizdir. Vatandaşımızın bizlerle olan birlikteliği bize güç veren en büyük moraldir. Burada bulunan herkesi selam ve sevgilerimle kucaklıyor herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.
Kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı emniyet vatandaş buluşması sohbetle devam etti.
İftar programına Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile birlikte kent protokolü katılım sağladı.
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