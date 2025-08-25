Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara–Niğde Otoyolu’nda yaptığı inceleme sırasında hız sınırını aşması nedeniyle kesilen trafik cezasıyla ilgili kamuoyuna açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, otoyolun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtiğini ve bu esnada kısa bir süre de olsa hız sınırını aştığını belirterek, “İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır” dedi.

Hız sınırlarına riayetin herkes için zorunlu olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Bakan Uraloğlu’na uygulanan cezai işlemin tüm vatandaşlara olduğu gibi mevzuat çerçevesinde yerine getirildiğini vurguladı.