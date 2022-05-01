AKKUYU NGS ÇALIŞANLARINDAN COŞKULU 1 MAYIS KUTLAMASI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sevilen Türkçe şarkı ’Hayat Bayram Olsa’yı seslendirdi.

Akkuyu’da görev alan Rus ve Türk çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne özel çektikleri klipte ’Hayat Bayram Olsa’ şarkısını seslendirdi. Video klipte Akkuyu NGS projesinin 170’ten fazla çalışanının yanı sıra, çalışanların çocukları da yer aldı. Video klibin çekimi, Akkuyu NGS inşa sahasında ve Akkuyu Nükleer A.Ş’nin Moskova temsilciliği ofisinde gerçekleştirildi. Renkli görüntüler oluşturan klip büyük beğeni topladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “İşini aşkla yapan en iyi uzmanlar Akkuyu NGS inşasında çalışıyor. Ekibimiz çok uluslu bir ekip. Hepimiz nükleer santral sahasının yakınında yaşıyoruz ve bu şarkıyla Türkiye’ye, kültürüne, tarihine, geleneklerine, diline olan sevgimizi, aynı zamanda yerel halka olan saygımızı dile getirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güzel ve bereketli topraklara refah ve mutluluk diliyoruz” dedi.

Klip, tanınmış bir yapımcı, müzisyen ve besteci olan Timur Vedernikov liderliğindeki bir ekiple ortaklaşa hazırlandı. Proje yapımcısı Timur Vedernikov, ünlü Türkçe şarkı ‘Hayat Bayram Olsa’nın video klibinin çok büyük ve ilginç bir müzikal işbirliği olduğunu belirterek, "Klibin özelliği, Rus çalışanların Türkçe şarkı söylemeleri, müzik aletleri çalmaları ve hatta bir flash mob üzerinden dans etmeleri, geleneksel Rus enstrümanlarının ise bir Türk şarkısının ritmine eşlik etmesiydi. Keman, balalayka ve cajonun yer aldığı klip, enstrümantal açıdan çok zengin. Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşasının büyüklüğüne ve bu projeyi uygulayan ekibe hayran kaldık. Çekimler için zaman ayırmaları zor oldu ama her şey yolunda gitti. Türk izleyicilerin bu ünlü şarkının yeni versiyonunu çok beğeneceklerini umuyoruz” dedi.

Akkuyu NGS tarafından 1 Mayıs’a özel hazırlanan klip, ’https://www.youtube.com/watch?v=LC_O6v5EH7I’ linki üzerinden izleyicilerle paylaşıldı.