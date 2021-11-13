MBB KARİYER MERKEZİN'DEN '' YETENEK YÖNETİMİ '' SEMİNERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, “Dijital Liderler Mersin’de Projesi” kapsamında “Yetenek Yönetimi” konulu online seminer düzenledi. Yetenek ve meslek eşleştirilmesi ve yetenek yönetiminin önemi gibi konuların konuşulduğu programa, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, dijital dönüşüm sürecinde iş dünyasına, kurumlara, öğrencilere ve iş arayanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. “Dijital Liderler Mersin’de Projesi”ni sürdüren Kariyer Merkezi, bu kapsamda “Yetenek Yönetimi” ile ilgili online seminer gerçekleştirdi. Bugüne kadar düzenlenen 16 çevrim içi programa bin 200 kişi katıldı.

Kariyer Merkezi, dijital dönüşüm sürecinin en fazla etkilediği İnsan Kaynakları Yönetimi konularından olan “Yetenek Yönetimi” konusunu gündeme aldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin’in konuk olduğu programda özellikle “Yetenek ve Meslek Eşleştirmesi, Doğru Aday Seçimi, Çalışan Bağlılığı ve İşveren Markası” gibi konular üzerinde duruldu.

Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasının dinamikleri ile bir arada

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, iş gücü piyasasının dinamikleri ile ortak projelere imza attıklarını, iş gücü piyasasını izleyen değil koordine eden bir merkez hedeflediklerini belirterek, otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin çalışma biçimlerini, iş yapış şekillerini, işlerin içerisindeki aktiviteleri ve başarılı olmak için gereken yetenek setlerini güncellediklerini söyledi. Türkiye’de yeteneklerin bulunması ve o yeteneklerin firmaya bağlanmasında sorunlar yaşandığını ifade eden Özada, yetenek açığının yakın zamanda kapanmayacağını, bu nedenle ülkeler, firmalar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve eğitim kuruluşlarının yetenek yönetimi konusunda ortak bir çalışma yürütmesinin önemli olduğunu söyledi.

İşin niteliği ile adayın yetkinliği paralel olmalı

Prof. Dr. Metin Pişkin ise yetenek ve meslek seçiminin önemini anlatırken, firmaların personel seçimlerinde işin nitelikleri ile adayın yetkinlikleri arasındaki maksimum uyuma dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Pişkin, ayrıca çalışanlarla duygusal bir bağ yakalamak için firmaların motivasyon ve kurumsal bağlılık noktaları üzerinde çalışma yapmaları gerektiğinin önemine değindi.