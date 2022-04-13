MANTAR YETİŞTİRME KURSU TARSUSLULARA YENİ İŞ KAPISI OLDU

Tarsus halkının refahını arttırma adına çalışmalar yürüten Tarsus Belediyesi, ücretsiz kurslarla vatandaşları meslek ve iş sahibi yaparak istihdama da katkı sağlıyor. Tarsus Belediyesi, tarım ile uğraşan ailelere ekonomik yönden katkı sağlamak, yeni istihdam yolları açmak ve mevcut tarımsal ürünlere alternatif oluşturmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde bünyesinde açtığı mantar yetiştirme kurslarında istihdam imkanı sağlamaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birçok kişiye kendi işini kurmada yardımcı olan Mantar Yetiştirme Kursunda, yetiştirme tekniklerini uygulamalı bir şekilde öğrenen kursiyerler, kurs sonrası ek gelir kaynağı elde ediyor. Kursiyerler, diğer tarımsal ürünlerin aksine toprağa, tarlaya ihtiyaç duymadan daha kolay şartlarda ve az bir masrafla üretimi yapılan mantarın yetiştirilme tekniklerini Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde mantar yetiştirme eğitmeni Sibel Güvençli’den detaylı öğrenme imkanı buluyor.



Kendi tesisini kurdu, 27 kişiye istihdam sağladı

Tarsus Belediyesinde aldığı kurs sonrası kendi mantar üretim tesisini kuran kursiyer Tahsin Er, büyük bir başarı hikayesine imza atarak, 27 kişiye daha istihdam sağladı. Küçük bir alanda mantar yetiştirmeye başlayan ve ardından Tarsus Belediyesinin mantar yetiştirme kursuna katılan Er, üç kursiyer ile ortak bir tesis kurarak, Tarsus’ta kadınlara da ayrı bir ek gelir kaynağı sağladı. Er, kurduğu tesiste, mantarların kurulum aşamasından kompost üretimine, satış ve pazarlamasından danışmanlık hizmetine kadar büyük bir kitleye hitap ediyor.



“Belediyemiz bize, biz de diğer vatandaşlara iş kapısı olduk”

Tahsin Er, gelir elde etme imkanı sağladığı için Tarsus Belediyesine teşekkür ederek, “Öncelikle Tarsus Belediyesinin bünyesinde açmış olduğu mantar yetiştirme kursunda Sibel Güvençli hocamızdan tüm bilgileri uygulamalı olarak öğrendik. Ardından edinilen bilgiler sonrası küçük bir alanda mantar yetiştirmeye başlayarak kısa bir döngüde para kazanmaya başladık. İşler ilerledikçe kursta birlikte eğitim aldığımız diğer kursiyerlerle de ortak olarak, alanı büyütüp mantar yetiştirme tesisi kurduk. Şu an ülkede bu ihtiyacın yüzde 20’ni karşılıyoruz. Belediyemiz bize, biz de diğer vatandaşlara iş kapısı olduk. Mahallemizde bulunan diğer kadınlara da ek gelir kaynağı sağladık. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.