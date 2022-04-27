BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİ İLE ATALIK TOHUMLAR YENİDEN YEŞERİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiye kazanç sağlayan ve yerel ürünlerin yerinde korunmasını destekleyen projelerini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile hayata geçirdiği “Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi” kapsamında Gülnarlı üreticiler bu yıl da atalık tohumları toprağa ekti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde yürütülen çalışmada; Gülnar’da 23 üretici, 115 dekarlık alanda 1380 kilo atalık nohut tohumunu toprakla buluşturdu. Bereket Mahallesi’nde 8, Dayıcık Mahallesi’nde 9 ve Şeyhömer Mahallesi’nde 6 üretici destekten faydalandı. Büyükşehir, bu yıl da üreticiye girdi maliyetleri ile birlikte zirai ilaç desteği sağladı. Projenin devamında üreticinin elde edeceği ürünler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlediği fiyatın yüzde 25 fazlasına alım garantili olacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nde ziraat teknikeri Ali Karakış, projenin detaylarını anlatarak, “Projemizden faydalanan üreticilerimizin tohum ve zirai ilaç girdilerini Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Bunun dışında üreticilerimizin üretmiş oldukları nohutlara Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlemiş olduğu fiyatın yüzde 25 fazlasına alım garantisi veriyoruz. Bu sene projemizin 2’nci yılındayız. Uygulamış olduğumuz proje sayesinde; atalık tohumların üretim alanlarını çoğaltıyoruz, üreticilerimize ekonomik kazanç sağlamış oluyoruz ve kaybolmaya yüz tutmuş atalık tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz” dedi.