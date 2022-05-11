VALİ SU : '' MERSİN'DE 2022 YILI İTİBARİYLE 83 OKUL PROJESİ VAR ''
Mersin’de proje aşamasında olan, yapımı devam eden ve biten eğitim yatırımlarının ele alındığı ‘Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı’, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Mersin’de proje aşamasında olan, yapımı devam eden ve biten eğitim yatırımlarının ele alındığı ‘Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı’, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Sahil Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Valiliği Yatırım İzleme Şube Müdür Vekili Hasip Selçuk ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kamil Çelebi Yılmaz ile Fatih Burgut katıldı. Mersin’e yeni derslikler kazandırmak için çalışmaların aralıksız olarak devam etiğini belirten Vali Ali İhsan Su, 2022 yılı itibariyle kentte 83 okul projesinin bulunduğunu, bunlardan 4 projenin tamamlandığını, 17 projede çalışmaların devam ettiğini, 62 projenin ise ihale sürecinde olduğunu ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burgut’un, il genelinde eğitim alanında yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bir sunum yaptığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
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