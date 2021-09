MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER : '' MERSİN HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK ''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, illeri her ziyaretlerinde ihtiyaçları değerlendirip, bürokrasiye takılmadan yatırımları hizmete açacaklarını belirterek, "Her gün bir sorun çözeceğiz. Eğitimi her ilimizde daha üst seviyelere, kaliteyi artıracak şekilde planlayacağız" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Bakan Özer, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri ile ilgili bürokratların katıldığı eğitim toplantısına başkanlık etti. Kentin eğitiminin değerlendirildiği toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özer, illerdeki vaka ve yakın temastan dolayı yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının çok düşük olduğunu söyledi. Bunu Mersin’de de yakından gördüklerini söyleyen Özer, "Mersin’de 17 bin 407 sınıfımız var. Bunlarda sadece 18’inde yüz yüze eğitime ara verildi. Yani süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor. Mersin’de 2021 yılındaki 400 milyonluk yatırımlarla ilgili hem mevcut yeni yatırımlar hem de yık, yap yatırımlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığının farklı birimlerine bağlı eğitim kapasitesiyle ilgili ihtiyaçları değerlendirdik. Bu kapsamda Mersin’de 2 tane elektronik sınav merkezi var. Bizim elektronik sınav merkezlerine yaklaşımımız, mümkün olduğu kadar erişimi artırmaya çalışıyoruz, kolay erişilebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Mersin’de şu an 2 tane bu merkez varken, 8 tane yeni elektronik sınav merkezi yapıp bu sayıyı 10’a çıkarmış olacağız. İnşallah pazartesinden itibaren süreci başlatacağız, en kısa sürede tamamlayıp, Mersinli vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız" diye konuştu.

Diğer taraftan özel eğitim anaokullarını tüm Türkiye’de önemsediklerini kaydeden Özer, "Şu anda Türkiye’de 112 tane özel eğitim anaokulu var. Hakikaten özel eğitim anaokullarının çok erişilebilir, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hizmet alacağı okullar haline gelmesini istiyoruz. Daha önceden 21 ilde varken bunu 81 ile yaygınlaştırmıştık, toplam sayısını 112’ye çıkarmıştık. İnşallah bunu arttırmaya devam edeceğiz. Mersin’de de bir tane özel eğitim anaokulu varmış. 4 tane daha özel eğitim anaokulu yapacağız ve bu sayıyı 5’e çıkartacağız. Bilim ve sanat merkezleriyle ilgili de Mersin’de gerçekten kapasite gayet iyi kullanılıyor. Erdemli ilçemizin bu konudaki talebini kabul ettik. Oraya yeni bir bilim ve sanat merkezi yapacağız. Bunların ödeneklerini de inşallah pazartesinden itibaren göndereceğiz, hızlı bir şekilde hizmete alınacak" ifadelerini kullandı.

"Her gün bir sorun çözeceğiz"

En kritik konulardan bir tanesinin arazisi hazırlanmış 19 yeni okul yapımı olduğunu vurgulayan Özer, "3’ü anaokulu, 11’i ilkokul, 5’i ortaokul. Hakikaten 1 yıldan beri bekleyen ve ihtiyaç için çok önemli olan 19 yeni okulun yapım kararını bugün itibariyle verdik. Pazartesi gerekli yazışmaları yapıp, her türlü ödeneği de göndereceğiz. Bu yatarımı da hızlı bir şekilde Mersin’e kazandırmış olacağız. Tüm bu yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Süreci takip eden herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah her ziyaretimizde bu tür ihtiyaçları değerlendirip, bürokrasiye takılmadan yatırımlarımızı hizmete alacağız. Her gün bir sorun çözeceğiz. Eğitimi her ilimizde daha üst seviyelere, kaliteyi artıracak şekilde planlayacağız. Mersin’de gelinen nokta çok sevindirici. Çoğu noktada diğer okullarımız, illerimiz için örnek teşkil edecek projeler hayata geçiyor. İnşallah yeni yatırımlarla birlikte Mersin’de eğitimden farklı şekilde söz edebilme imkanımız olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Özer, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Valilikteki toplantının ardından Özer, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Burada öğrencilerle tek tek ilgilenen Özer, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Özellikle dezenfektan üretimi yapan öğrencilerle bir süre sohbet eden Özer, çalışmalarında başarılar diledi.

"Fikri mülkiyette inşallah yıl sonuna kadar 250 ürünün tescili almış olacağız"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özer, korona virüs salgını başladıktan sonra mesleki teknik eğitim okullarındaki üretimin tamamını harekete geçirdiklerin belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kritik günlerde toplumun ihtiyaç duyduğu maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlı önlüğe, daha sonra solunum cihazına, daha sonra N95 maske makinesine kadar her şeyi ürettiler. Bugün ziyaret ettiğimiz okulda da öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte Mersin’deki tüm okullarımızın dezenfektan ve hijyenle ilgili tüm malzemeleri burada üretebiliyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bir taraftan 57 bin 108 okulunun ihtiyacını bu süreçte maskeden, dezenfektana kadar, temizlik malzemeleri kadar üretirken, özellikle korona virüsün ilk günlerinde toplunu ihtiyacı olan malzemeleri üreterek kritik zamanlarda, olağan üstü koşullarda her zaman milletin yanında olduğunu göstermiştir. Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı çalışmalar , hayat geçirdiği projeler ve Ekonomiye katkı sunan üretimleriyle tüm Türkiye'ye örnek bir İl olmuştur. Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm Eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor , yürekten kutluyorum. Biliyorsunuz 6 Eylül’de eğitim ev öğretimi başlatırken Cumhurbaşkanımız da konuşmasında özellikle değindiler. Fikri mülkiyette 2020 yılında 188 tane tescil aldık. 2021 yılında hedefimiz 250. Mesleki teknik eğitimin tüm okullarında inşallah yıl sonunda 250 tane ürünün tescili almış olacağız. Dolayısıyla Türkiye’de artık mesleki teknik eğitim dönüşüyor. Bir taraftan eğitim, üretim, istihdam çevrimi güçlenirken, diğer taraftan kalitesi sürekli artıyor, sektörle işbirlikleri güçleniyor ve iş verenlerle birlikte ciddi anlamda insan kayağı üretimiyle ilgili dönüşüm yaşıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de açıklayacağımız yeni paketlerle hem mesleki teknik Anadolu liseleri hem de mesleki eğitim merkezleri çok daha güçlü hale gelecektir."