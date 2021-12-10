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MERSİN'DE KÜTÜPHANE AÇILIŞLARI SÜRÜYOR
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Milli Eğitim Bakanlığının Emine Erdoğan himayelerinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında yapımı tamamlanan Akdeniz Kayatepe İlkokulu kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.
EĞİTİM 10.12.2021, 11:52
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Milli Eğitim Bakanlığının Emine Erdoğan himayelerinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında yapımı tamamlanan Akdeniz Kayatepe İlkokulu kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.
Mersin Akdeniz Kayatepe İlkokulu öğrencileri ile yakından ilgilenen İl Müdürü Adem Koca, okumanın önemine vurgu yaparak biz eğitimcilere düşen en büyük görevin çocuklarımıza her türlü okuma olanağını sağlamak ve evlatlarımıza okumanın kıymetini anlatmak olduğunu ifade etti.
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