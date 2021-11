KOCA: " BİZİM İÇİN BİR GÜN DEĞİL HER GÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Hepinizin bildiği gibi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Başöğretmen unvanını aldığı 24 Kasım, Atamızın ebediyete intikalinin 100. yılı olan 1981'den beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü bizim çok önemli ve özel bir gün. Ancak biz şunun farkındayız ki öğretmenlerimiz bizim için her gün kıymetli, öğretmenlerimiz her geçen gün daha da kıymetli. Çünkü öğretmenlerimizin yaptığı iş, sadece ders anlatmak değil, ülkemizin geleceğini yetiştirmektir. Çocuklarımıza adeta bir heykeltıraş gibi şekil veren, onları bir sanatçı titizliğiyle geleceğimizin mimarları olarak yetiştiren öğretmenlerimizdir.İşte bütün bu nedenlerden ötürü bizim için bir gün değil her gün öğretmenler günü" dedi.

"Ata'ya hürmet duyan nesiller yetiştirmek temel görevimizdir"

En kutsal mesleğin öğretmenlik olduğuna vurgu yapan Koca, "Biliyoruz ki eğitimciler olarak bizlerin, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyetimize duyduğumuz aşkla ve inançla; vatana hürmet, bayrağa hürmet, Ata'ya hürmet duyan nesiller yetiştirmek temel görevimizdir. Biliyoruz ki çocuklarımıza vatan bilinci kazandırmak, demokrasi bilinci kazandırmak, onları ailelerine ve vatanlarına hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek bizlerin temel amacıdır. Hangi meslek bundan daha kutsal olabilir?" dedi.

"Sizlere minnettarız"

Salgın sürecinde yaşanılan sıkıntıların ve yapılan özverili çalışmaların farkında olduğunun altını çizen Koca, "Sizlerin emeği öncelikle ülkemizin aydınlık geleceği, milletimizin bekası ve vatanımızın her karış toprağı için paha biçilemez. Bütün zor dönemlerde evlatlarımızın yanındaydınız. Ne kadar yorulduğunuzun, yıprandığınızın farkındayım. Allah'ın izniyle bu zor günlerin sonuna geldik. Şunu bilmenizi isterim ki velilerimiz de öğrencilerimiz de bizler de sizlere minnettarız" şeklinde konuştu.

"Kapımız her daim açıktır"

Eğitim yolunda her türlü zorluğa göğüs gererek emek harcayan tüm öğretmenlerimize kapımız her daim açıktır ifadelerine yer veren Adem Koca, " Ben şahsen siz öğretmenlerimin her daim emrinizdeyim. Her türlü müşkülünüzde arkanızdayım. Ürettiğiniz her projede destekçinizim. Her başarınızda sizlerle gurur duyuyorum. Bütün bu duygularla, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü içtenlikle kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun çok kıymetli meslektaşlarım. Var olun" diyerek mesajı sonlandırdı.