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KARİYER MERKEZİNİN METAVERSE ETKİNLİĞİNE 5 OTURUMDA 6 BİN 787 KİŞİ KATILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ‘Metaverse Dünyasında Kariyer’ konulu online kariyer günü etkinliği düzenledi.

EĞİTİM 09.05.2022, 11:23
KARİYER MERKEZİNİN METAVERSE ETKİNLİĞİNE 5 OTURUMDA 6 BİN 787 KİŞİ KATILDI

15 kurum ve kuruluşun iş birliği ile gerçekleşen etkinliğe 5 oturumda 6 bin 787 kişi katılım sağladı.
Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, kentte yer alan üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 15 kurum ve kuruluşun iş birliği ve ‘geleceği yakala’ mottosu ile gerçekleşen Metaverse Dünyasında Kariyer etkinliğinde alanında uzman 8 davetli konuşmacı olarak yer aldı. Ekonomi habercisi Sami Altınkaya, insan kaynakları profesyoneli ve dijital içerik üreticisi Umut Kılınç, akademisyen Umut Köksal, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, teknoloji yazarı Ergi Şener ve iş çözümleri yöneticisi Selin Türkmenoğlu katıldı.
Kentteki üniversite yetkilileri online kariyer etkinliğine öğrencilerin katılımının sağlanması yönünde Büyükşehir Kariyer Merkezi ile ortak çalışmalar yürütürken, programın moderasyonunda da yer aldı. İl Milli Eğitim bünyesinde de kısa zaman önce kurulan Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi (KARGEM) online kariyer günü etkinliğine meslek lisesi öğrencilerinin katılımı konusunda pilot uygulama gerçekleştirdi. 14 okuldan 983 öğrenci etkinliğin 5 oturumuna da katıldı.
Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sunmak amacıyla kurumlar arası iş birliğine dayalı vizyon projelere odaklandıklarının altını çizdi. Metaverse konusunun tüm dünyada yeni bir kavram olması nedeniyle üniversite öğrencilerinin, gençlerin, iş arayanların yanı sıra çalışma hayatının tüm taraflarından talep gördüğünü ifade eden Özada, programda Mersin dışındaki üniversiteler, kurumlar ve iş dünyasından da geniş katılım aldıklarını, geleceğin iş dünyası konusunda geniş bir kitleye hitap ederek farkındalık oluşturduklarını söyledi. Özada, etkinliğin belirli sayıda oturumuna katılanlara ‘dijital katılım belgesi’ vereceklerini, 100’den fazla katılımcıya da ücretsiz ‘kişilik ve yetkinlik envanteri’ uygulayacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA
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