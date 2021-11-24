TARSUS’TA 6 BİN 696 METRE DERE VE BETON KANAL TEMİZLİĞİ YAPILDI

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesinde dere ve beton kanal temizliği çalışmaları gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde vatandaşlara kaliteli ve modern içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hizmeti sağlayan MESKİ Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında altyapı çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların sağlığını esas alarak çalışmalarını sürdüren MESKİ, altyapı çalışmalarının yanı sıra Mersin’in ihtiyacı bulunan bölgelerinde dere temizliği çalışmalarına da devam ediyor.

MESKİ Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus ilçesine bağlı Ergenekon, Şehitler Tepesi, Gaziler, Anıt, Mithatpaşa, Öğretmenler, Altaylılar, Barbaros ve Yunus Emre mahallelerinde toplam 6 bin 696 metre dere ve beton kanal temizliği çalışması yapıldı.

Bu çalışma sayesinde yoğun yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçen MESKİ, kirlilik nedeniyle oluşan kötü koku problemlerini de ortadan kaldırıyor.