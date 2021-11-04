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'MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ' 11 KASIM’DA YEŞİLOVACIK’TA
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ fidan dikim etkinliğinin yapılacağı Yeşilovacık’taki yangın sahalarında incelemelerde bulundu.
ÇEVRE 04.11.2021, 12:35
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