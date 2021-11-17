BUDAMA KURSUNU BİTİREN 30 ÜRETİCİYE SERTİFİKA VERİLDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Budama Kursu’nu başarı ile tamamlayan 30 üreticiye sertifikaları törenle verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus’ta her geçen gün önemi artan meyve üretiminde, kaliteli ve sağlıklı ürün elde edilmesi yönünden büyük öneme sahip olan budama konusunda yetişmiş ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla bu tür eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Erdoğan, “Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından imzalanan Tarımsal Eğitimde İşbirliği protokolü kapsamında düzenlenen 2 adet meyve ağacında budama kursunu başarı ile bitiren 30 üreticimiz sertifika almaya hak kazanmıştır. Bugün Çağbaşı Mahallemizde üreticilerimiz çeşitli ağaçlarımızda budama yaptılar. Bize bahçesini açan Mustafa Teke adlı isimli üreticimize teşekkür ediyoruz. Sertifika almaya hak kazanan meyve budamacılarımızı tebrik ediyor, bölge ve ülke tarımına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ve Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı üreticilerin sertifikalarını takdim etti.