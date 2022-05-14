Son Dakika

11. TUFUAB SEMPOZYUMU MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİ

1989 yılından bu yana düzenlenmekte olan Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu’nun 11.si Mersin Üniversitesi’nde gerçekleşti.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 14.05.2022, 21:33
11. TUFUAB SEMPOZYUMU MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİ

1989 yılından bu yana düzenlenmekte olan Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu’nun 11.si Mersin Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük , Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan , MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay , Mersin İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları , MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar , MEÜRektör Danışmanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yakar, protokol üyeleri, Dekanlar , öğretim üyeleri , öğrenciler, sektör temsilcileri ve sempozyum katılımcıları katıldı.

30 yıl önce kurulanMEÜ’nin , tüm fakülte ve bölümlerinin işlevlerini büyük bir başarı ile yerine getirdiğini söyleyen MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , Harita Mühendisliği Bölümünün de en başarılı bölümlerimiz arasında olduğunu ifade etti. Sektörün, ülkemizin stratejik konumu düşünüldüğünde çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çamsarı, özellikle güvenlik anlamında bu durumun daha da öne çıktığını söyledi.

Teknolojik anlamda ülkemizde yaşanan önemli gelişmelerin , milli özgüveni artırdığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , özellikle mili savunma alanında yerlilik oranımızın yüksekliğine vurgu yaparak , üniversitelerin daha çok çalışarak bu yerlilik oranını daha da arttırması gerektiğini ifade etti. Düzenlenen sempozyumun bu çerçevede çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çamsarı, sempozyumun verimli geçmesini diledi ve katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

MEÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda yer alıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan , Fotogrametri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kullanıldığını söyledi. Katılımcılara TUFUAB hakkında da bilgiler veren Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, sektörde yaşanan gelişmelere ve rekabete duyarsız kalınamayacağını söyledi. Bu kapsamda Harita Genel Müdürlüğü olarak tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını dile getiren Tuğgeneral Hurşit Ağırcan , sempozyumun tüm katılımcılara önemli katkılar sunacağını umduğunu ifade etti.

Harita Mühendisliği Bölümü ve Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili bilgiler vererek başlayan Prof. Dr. Murat Yakar ; bu bölüm ve merkeze Mersin Üniversitesi olarak sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sempozyumun ana temasını ve programını da katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Murat Yakar, birçok paydaşla birlikte gerçekleşen sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için büyük emekler veren tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.

Konuşmalar ve karşılıklı plaket takdiminin ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz tarafından “Eski Türk Anıtları ve Yazıtları (Epigrafik ve Fotogrametrik Belgelemeler Işığında) başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Daha sonrasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ve Protokol Üyeleri ile birlikte Akdeniz Kültür Merkezi girişinde kurulan stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yorumlar (0)
23
kapalı
Namaz Vakti 14 Mayıs 2022
İmsak 03:53
Güneş 05:28
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:48
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
sanalbasin.com üyesidir