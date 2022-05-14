11. TUFUAB SEMPOZYUMU MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİ

1989 yılından bu yana düzenlenmekte olan Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu’nun 11.si Mersin Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük , Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan , MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay , Mersin İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları , MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar , MEÜRektör Danışmanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yakar, protokol üyeleri, Dekanlar , öğretim üyeleri , öğrenciler, sektör temsilcileri ve sempozyum katılımcıları katıldı.

30 yıl önce kurulanMEÜ’nin , tüm fakülte ve bölümlerinin işlevlerini büyük bir başarı ile yerine getirdiğini söyleyen MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , Harita Mühendisliği Bölümünün de en başarılı bölümlerimiz arasında olduğunu ifade etti. Sektörün, ülkemizin stratejik konumu düşünüldüğünde çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çamsarı, özellikle güvenlik anlamında bu durumun daha da öne çıktığını söyledi.

Teknolojik anlamda ülkemizde yaşanan önemli gelişmelerin , milli özgüveni artırdığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , özellikle mili savunma alanında yerlilik oranımızın yüksekliğine vurgu yaparak , üniversitelerin daha çok çalışarak bu yerlilik oranını daha da arttırması gerektiğini ifade etti. Düzenlenen sempozyumun bu çerçevede çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çamsarı, sempozyumun verimli geçmesini diledi ve katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

MEÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda yer alıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan , Fotogrametri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kullanıldığını söyledi. Katılımcılara TUFUAB hakkında da bilgiler veren Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, sektörde yaşanan gelişmelere ve rekabete duyarsız kalınamayacağını söyledi. Bu kapsamda Harita Genel Müdürlüğü olarak tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını dile getiren Tuğgeneral Hurşit Ağırcan , sempozyumun tüm katılımcılara önemli katkılar sunacağını umduğunu ifade etti.

Harita Mühendisliği Bölümü ve Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili bilgiler vererek başlayan Prof. Dr. Murat Yakar ; bu bölüm ve merkeze Mersin Üniversitesi olarak sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sempozyumun ana temasını ve programını da katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Murat Yakar, birçok paydaşla birlikte gerçekleşen sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için büyük emekler veren tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.

Konuşmalar ve karşılıklı plaket takdiminin ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz tarafından “Eski Türk Anıtları ve Yazıtları (Epigrafik ve Fotogrametrik Belgelemeler Işığında) başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Daha sonrasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ve Protokol Üyeleri ile birlikte Akdeniz Kültür Merkezi girişinde kurulan stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.