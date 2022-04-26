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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS SÜRÜYE ÇARPTI
Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan geçen sürüye çarpması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
ASAYİŞ 26.04.2022, 09:44
Alınan bilgiye, Eski Ankara yolu Aladağ Mahallesi yol ayrımında H.D. idaresindeki 42 EUD 31 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken birden karşısına çıkan küçükbaş hayvanlarla karşı karşılaştı. Sürücü H.D. fren yapmak istese de hayvanların arasına dalmak zorunda kaldı. Kazada Dede Dinç’e ait 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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