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SULAMA KANALINA DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 07.09.2021, 22:25 08.09.2021, 09:21
SULAMA KANALINA DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde DSİ sulama kanalında elini yüzünü yıkamak isteyen Yusuf Akbulut (81), dengesini kaybedip suya düştü. Çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın suya düştüğünü görünce suya atladılar. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Akbulut, 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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