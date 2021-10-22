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SİLİFKE’DE BİR KİŞİ UYUŞTURUCU HAP SATARKEN YAKALANDI
Mersin’in Silifke ilçesinde, uyuşturucu hap satışı yaparken yakalanan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
ASAYİŞ 22.10.2021, 11:49 22.10.2021, 12:16
Mersin’in Silifke ilçesinde, uyuşturucu hap satışı yaparken yakalanan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmada, M.M. adlı şüpheli, 2 şahsa 2 adet sentetik hap sattığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 10 adet daha uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Zanlı, ’uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, hapları satın alan 2 şahsa ise ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.
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