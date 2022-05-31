Son Dakika

RAZİYE OSKAY'IN KATİL ZANLISI PES DEDİRTTİ : '' BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM ''

Mersin’de sokak ortasında tabancayla vurarak 24 yaşındaki Raziye Oskay’ı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

ASAYİŞ 31.05.2022, 12:57 31.05.2022, 15:42
RAZİYE OSKAY'IN KATİL ZANLISI PES DEDİRTTİ : '' BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM ''

Mersin’de sokak ortasında tabancayla vurarak 24 yaşındaki Raziye Oskay’ı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık sözlü olarak ifade vermeyeceğini söylerken, aileye ’başsağlığı dilemesi’ pes dedirtti. Annenin sözleri ise mahkemeyi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Can U. SEGBİS ile katılırken, genç kızın annesi Fatma İsmet Oskay, babası Murat Oskay, kız kardeşi, taraf avukatları ile Oskay ailesinin yakınları, kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Duruşmada sözlü olarak savunma yapmayacağını söyleyen sanık Barış Can U., "Ben olaydan dolayı psikolojik sıkıntı yaşıyorum. Yazılı savunma yapacağım. Diyeceğim bir şey yok. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi.

"11 yıldır kızımı sürekli tehdit ediyordu"

Baba Murat Oskay ise 11 yıldır kızının sürekli tehdit aldığını vurgulayarak, "11 yıldır kızım hep içine kapanık bir şekilde yaşadı. Kızımı hep korkutarak, tehdit ederek sindirmeye çalıştı. Kızımı daha önce İzmir’e kaçırdı. Evimize silahla saldırdı. Bir dönem uzaklaştırma kararları alındı ama yine de kızımı rahat bırakmadı. En son kızımı öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Annenin "kızım kurtuldun" sözleri izleyenleri gözyaşlarına boğdu

Anne Fatma İsmet Oskay ise sanığın kızını hiçbir zaman rahat bırakmadığının altını çizerek, "Kızım yıllardır hep bu şahsın korkusuyla yaşadı. Sürekli kızımı tehdit etti. Biz bu caniden çok çektik. Benim yavrum zaten yaşarken öldü. Ben anne olarak öldüğü anda kızımın yanına gittiğimde ’kızım kurtuldun’ dedim. Düşünün artık öyle bir noktaya gelmiştik, bir anne bunu nasıl söyler. Zaten kızım öldürüleceğini biliyordu. Ölmeden önce 17 gün önce mezarı ziyarete gittik. Orada ’anne yakında ben de buraya geleceğim’ dedi. 17 gün sonra kızım öldürüldü. Ben kızıma 24 sene emek ettim. Saçının teline zarar gelmesin diye yıllarca uğraştım. Biri çıktı geldi ve işine giden kızımı evimizin önünde 11 kurşun sıkarak, katletti. Kızımın öldüğünü duyunca dünyam yıkıldı. Bu şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Taraf avukatları ile tanıkları da dinleyen mahkemeye heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 28 Haziran’a erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi’nde 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay’ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye’ye birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yorumlar (0)
31
açık
Namaz Vakti 31 Mayıs 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:17
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 20:01
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir