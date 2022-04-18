Son Dakika
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
Mersin’in Erdemli ilçesinde bir aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ASAYİŞ 18.04.2022, 14:26 18.04.2022, 14:55
Mersin’in Erdemli ilçesinde bir aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi’nde Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.D.S. idaresindeki 33 V 8670 plakalı otomobil, Kocahasanlı Camii önünde karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Niyazi Daşbaş’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Daşbaş, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Daşbaş, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
28
hafif yağmur
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
|İmsak
|04:32
|Güneş
|05:57
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:25
|Yatsı
|20:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Sivasspor
|33
|42
|13. Kayserispor
|33
|42
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|32
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25