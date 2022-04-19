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MERSİN'DE FECİ KAZA : 1 ÖLÜ 2 YARALI
Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 19.04.2022, 17:52 19.04.2022, 20:35
Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ç.C.’nin (23) kullandığı 33 BKC 83 plakalı kamyonet, Yeşil Mahalle D-400 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç, Raşit Yüce’nin (58) kullandığı 34 LA 4606 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Yüce’nin yanında yolcu olarak bulunan T.F. (58) ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Raşit Yüce hayatını kaybederken, 2 yaralının tedavisi sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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