MERSİN'DE 7 SURİYE VATANDAŞI SINIRDIŞI EDİLDİ

Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü , Akdeniz ilçesi'nde meydana gelen darp olayının faillerinden 7 Suriye uyruklu 7 kişinin sınır dışı edilmek üzre Geri Gönderme Merkezine sevk edildiğini açıkladı.

Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü , önceki gün Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi 6092 sokakta meydana gelen darp olayı alakalı olarak haklarında kolluk görevlilerince işlem yapılan Suriye uyruklu 7 kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sınır dışı iş ve işlemleri yapılarak Geri Gönderme Merkezne sevklerinin yapıldığını açıkladı.