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MERSİN'DE 1 KİŞİ SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULDU
Mersin Mezitli İlçesi Tece Mahallesi sahilinde , serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 08.05.2022, 18:31 08.05.2022, 18:57
Mersin Mezitli İlçesi Tece Mahallesi sahilinde , serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
Mezitli İlçesi Tece Mahallesi Yakamoz Villaları önünde denize giren 40 yaşlarında engelli bir vatandaş , boğularak hayatını kaybetti.
Mersin'de yaşayan 40 yaşlarındaki F.Y denize girmek için geldiği Mezitli İlçesi Tece Mahallesi sahilinde yüzerken biranda imdat çığlıkları atmaya başladı.Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılmaya çalışılan F.Y yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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