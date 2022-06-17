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JANDARMADAN TRAFİK ETKİNLİĞİ
Mersin Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Sayapark AVM'de çocuklara yönelik trafik etkinliği düzenlendi.
ASAYİŞ 17.06.2022, 14:12
Mersin Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Sayapark AVM'de çocuklara yönelik trafik etkinliği düzenlendi.
Sayapark Açık Hava Meydanındaki etkinlikte trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar ile okul taşıtında uyulması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi. Etkinliğe katılan çocuklar uygulamalı trafik parkurunda keyifli anlar yaşarken, jandarmanın özel yetiştirdiği köpekler de gösteri yaptı. Gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından heyecanla izlendi.
Etkinlik boyunca jandarma ekiplerince bayrak ve balon dağıtımı da yapıldı.
Kaynak: İHA
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