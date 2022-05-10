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YÜZME TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MERSİN'DE BAŞLADI
Okul Sporları 2021-2022 sezonu Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası Mersin ev sahipliğinde başladı.
SPOR 10.05.2022, 16:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan ve 9-11 Mayıs tarihleri arası Türkiye geneli 69 Okuldan 257 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası” Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda başladı.
Bugün açılış seremonisiyle başlayan Okul Sporları 2021-2022 sezonu Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası 11 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarışmaların ardından tamamlanacak.
Kaynak: İHA
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