Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, okulların açıldığı ilk haftadan itibaren sürdürdüğü okul ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Şener, her hafta farklı okulları ziyaret ederek okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geliyor, okulların ihtiyaçlarını yerinde inceliyor.

Geçtiğimiz hafta Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Şener, bu hafta da Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu, Gazi Anadolu Lisesi ve Sabiha Çiftçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde Başkan Vekili Şener’e Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir de eşlik etti.

Ziyaret ettiği okullarda sınıfları tek tek gezen ve öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştiren Şener, öğrencilere eğitim hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere derslerine düzenli çalışmaları, hedef belirlemeleri ve zamanı verimli kullanmaları yönünde önerilerde bulunan Şener, "Her birinizin hayalinin peşinden gitmesi, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Unutmayın ki başarı, sabır ve istikrarla gelir. Sadece derslerde değil, hayatın her alanında kendinizi geliştirmeye gayret edin" ifadelerini kullandı.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Şener, okulların fiziki durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Şener, "Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle ilçemizdeki her okulu düzenli olarak ziyaret ediyor, öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin taleplerini doğrudan dinliyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamak, öğretmenlerimizin çalışmalarına katkı sunmaktır." dedi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in okul ziyaretlerinin önümüzdeki haftalarda da süreceği bildirildi.