Mersin’in Erdemli Belediyesi öncülüğünde minik doğa müfettişleri ile birlikte "Takipçim kadar çöp topluyorum" diyerek farkındalık başlatan Aras, ormanda doğayı korumak için kolları sıvayarak torba torba çöp topladı.

Erdemli Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Doğa Müfettişleri Projesi’ küçük yaşlardan itibaren çocukların bilinçli yetişmesine önemli bir katkı sunuyor. Bu çerçevede Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileriyle ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile birlikte, sosyal medyada "Takipçim kadar çöp topluyorum" diyerek farkındalık başlatan 11 yaşındaki Aras Kayretli, çöp toplayarak doğada temizlik çalışması yaptı. Minik doğa müfettişleri, topladıkları geri dönüşümü olan çöpleri Sıfır Atık Müdürlüğü Ayrıştırma ve Kabul Merkezi’ne götürerek ’Atarsan çöp, ayrıştırırsan geri dönüşüm’ mesajı verdi. Etkinlik sonunda ise çevre temizliği ve geri dönüşüme gösterdikleri duyarlılık için öğrencilere sertifika verildi.

"Amacımız sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini aşılamak"

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün doğa ile iç içeyiz. Aras, Türkiye’ye çok güzel bir farkındalık oluşturdu. ’Takipçim kadar çöp topluyorum’ diyerek bir hareket başlattı. Biz de bugün Aras kardeşimizle Şehit Musa Özalkan Kreşi’nde eğitim gören yavrularımızla birlikte ormanımızda çöp topladık. Amacımız gençlerimize, yavrularımıza çevre ve doğa bilincini aşılamak, hem de sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini aşılamak" dedi.

Amacının takipçi kazanmak değil doğa bilincini oluşturmak olduğunu aktaran Aras Kayretli ise çöpleri toplayarak doğayı temizlediklerini, farkındalık oluşturmak, ormanlara daha çok önem verilmesi için bunu yaptığını söyledi.

Kreş öğrencilerinden Barış Gülşen, "Bugün ormanlarımızı temizledik" derken, Zeliha Uslu ise "Geleceğimiz için ormanlarımızı temiz tutalım" mesajı verdi.