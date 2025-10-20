Mersin’in Anamur ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde, KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerine yönelik tanışma ve kaynaşma etkinliği düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Parkında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, güzel havayı fırsat bilerek piknikte bir araya geldi.

Programa Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Din Hizmetleri Uzmanı Fatma Fidan, İlçe Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır, bazı müftülük personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda öğrenciler, halat çekme, ip atlama, futbol, voleybol ve yöresel oyunlar gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Gün boyu süren yarışmalarla mesire alanı adeta bir şenlik havasına büründü.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrenciler, dini konularda merak ettikleri soruları İlçe Gençlik Koordinatörüne yönelterek bilgi alışverişinde bulundu.

Eğitim Sorumlusu Ümit Korkmaz, "Bu tür faaliyetler öğrencilerin motivasyonunu artırıyor. Şartlar elverdiği sürece bu buluşmaları sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ise etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitimin sadece okul ortamıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Fidan, "Hayatın her alanı bir eğitim ortamıdır. Önemli olan bu dönemi verimli geçirip topluma faydalı bireyler haline gelmektir" ifadelerini kullandı.

Gençlere, zamanı iyi değerlendirip kendilerini ilim ve ahlakla donatmaları çağrısında bulunan Fidan, "Ülkemizi, devletimizi, milletimizi sevelim; bulunduğumuz bu cennet vatanın kıymetini bilelim. Gençliğinizi hem eğlenerek hem de kendinizi geliştirerek değerlendirin" diye konuştu.

Günün sonunda öğrencilere mangalda sucuk, ayran ve çeşitli ikramlar sunuldu.

Programın sonunda birlik, kardeşlik ve değerler eğitimi vurgulanırken, İlçe Müftülüğü, gençlerin manevi gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini bildirdi.