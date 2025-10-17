Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında yeni bir adım atarak Oda Orkestrasını kurdu. İlk konserini Kongre ve Sergi Sarayında veren orkestra, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Özgecan Günöz’ün solistliğiyle müzikseverlerden tam not aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kent Orkestrasının çatısı altında kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, ilk konserinde sanatseverlerle buluştu. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen konser, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Sahneye çıkan Oda Orkestrasına, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Özgecan Günöz de solist olarak eşlik etti. Programda, klasik müziğin en seçkin sanatçılarından J.S. Bach’ın ‘Air’ ve A. Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ adlı söyleşileri sahneye taşındı.

Büyükşehir Belediyesi, sanatın her alanında yeni adımlar atarak, kentin kültürel yaşamını zenginleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Oda Orkestrası ile birlikte klasik müziğin kentte daha geniş kitlelerle buluşmasını hedefliyor.

"Emin ve sağlam adımlarla sanat üretmeye devam ediyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Özgecan Günöz’e ve Oda Orkestrası sanatçılarına, sergiledikleri performans için teşekkürlerini iletti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2019 yılından bu yana kültür-sanat alanında her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, sanat topluluklarıyla, orkestralarıyla, şehir tiyatrosuyla, halk dansları topluluklarıyla sanat üretmeye emin ve sağlam adımlarla devam ediyor. Bu gücü almamızın ve bu desteği görmemizin en büyük sebebi sanatseverlerimiz. Kendilerine, bizleri hiç yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sanatın aydınlığını, tüm ülkeye Mersin üzerinden yaymak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin bir ilki daha gerçekleştirerek Oda Orkestrasını oluşturduğunu kaydeden Özdülger, "Oda Orkestrasının ilk konserine, bize güzellik ve şans getireceğine inandığımız İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Özgecan Günöz ile başladık. Sizlerin verdiği destek ve ilgi, bu şehirdeki sanatsal etkinliklerin ne kadar kıymetli olduğunun bir göstergesi. Biz üretmeye, sanatla buluşmaya ve siz sanatseverlerle olmaya devam edeceğiz. Çünkü sanatın aydınlığını, tüm ülkeye Mersin üzerinden yaymak istiyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir Oda Orkestrası çok dinamik, çok hevesli, çok istekli"

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı Özgecan Günöz, Mersin’e 3. kez geldiğini, çok sevdiğini ve çok keyif aldığını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası ile çalışmanın da oldukça keyifli olduğunu belirten Günöz, "Kendileriyle ilk defa çalıştım, zaten bu ilk konserleri. Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası çok dinamik, çok hevesli, çok istekli. Onlarla çalışmak da çok keyifliydi. Beraber güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Seyircinin ilgisini de değerlendiren Günöz, "Seyirci de harikaydı. Çok coşkuluydu. Ayakta alkışladılar. Var olsunlar. Benim için çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.