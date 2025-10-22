Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’da düzenlenen törenle üreticilere mobil güneş paneli, sıvı gübre ve nergis soğanı desteği sağlayarak üretim maliyetlerini düşürüyor, kırsal kalkınmayı destekliyor ve sürdürülebilir tarımı güçlendiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 3 önemli proje, kırsal kalkınmayı desteklemek, üretim maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilir tarımsal üretimi yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yapan üreticilerin enerji ihtiyacını karşılamak, kırsalda yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen ‘Mobil Güneş Paneli Desteği Projesi’ kapsamında, Toroslar ilçesinden 21 üreticiye mobil güneş enerjisi sistemi desteği sağlandı. Bu yıl Toroslar’da 76 adet, Mersin genelinde ise toplam 1160 adet mobil güneş enerjisi sistemi üreticilere ulaştırılmış olacak.

Doğal afetlerden etkilenen küçük ölçekli meyve üreticilerine yönelik proje kapsamında toprak sağlığını iyileştirmek ve ürün kalitesini artırmak hedefiyle yürütülen ‘Sıvı Gübre Desteği Projesi’ kapsamında, her üreticiye 40 litre sıvı azot gübre ve 20 litre organik gübre olmak üzere toplam 60 litre sıvı gübre desteği veriliyor. Gerçekleşen törenle, Toroslar ilçesinden 1300 üreticiye toplam 78 bin litre sıvı gübre dağıtıldı. Mersin genelinde ise 6 bin 500 üreticiye 390 bin litre sıvı gübre desteği sağlanıyor.

‘Nergis Soğanı Desteği Projesi’ kapsamında ise alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek, üretici gelirini artırmak ve biyoçeşitliliği desteklemek amacıyla Toroslar ilçesindeki 27 üreticiye toplam 40 bin 500 adet kokulu katmerli nergis soğanı dağıtıldı. Destekten 12’si kadın, 15’i erkek olmak üzere 27 üretici yararlandı. Dağıtımlar Işıktepe, Yüksekoluk, Resul, Sadiye, Ayvagediği, Yeniköy ve Akbelen mahallelerinde gerçekleştirildi. Bu destek sayesinde, kışın üretimin durduğu araziler boş kalmayacak; üretici alternatif bir gelir kapısı aralamış olacak. Bu yıl Toroslar ilçesinde 266 bin 615 adet, Mersin genelinde ise 626 bin 336 adet nergis soğanı üreticilere ulaştırılmış olacak.

"Büyükşehir olarak tarımın her kolunda projeler gerçekleştiriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, belediye olarak üretimden dağıtıma kadar tarımın her sürecinde üreticinin yanlarında olduklarını ifade ederek, "Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her koluna ve yöreye özgü projeler gerçekleştiriyoruz. Girdi maliyetlerin yüksek olduğu, üretimin zor ama bir o kadar da kıymetli olduğu bu dönemde üreticilere destek olarak bir nebze de olsa dertlerine ortak olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Daha adil daha güvenilir gıda erişiminin yollarını açıyoruz"

Şahutoğlu, sadece fide ve fidan desteği ile yetinmediklerini üreticinin üründen verim alabilmesi adına gerekli tüm destekleri sağladıklarını aktardı. Şahutoğlu, "Bizler fide fidan desteklerinde bulunuyoruz bitkisel üretimi destekliyoruz ama biliyoruz ki sadece fide fidanı vermekle tarım olmuyor. Bu kapsamda üreticilerin bölgelerini suyla buluşturuyoruz, sulama boruları dağıtıyoruz. Birim alandan aldığımız ürünün miktarını arttırabilmek adına üreticiyi sıvı gübre ile destekliyoruz. Yaptığınız hasadı katma değerli ürüne çevirmek adına, makina ekipman destekleriyle destekliyoruz. Unutulmuş atalık tohumları tekrardan gün yüzüne çıkartarak daha sağlıklı daha adil daha güvenilir gıda erişiminin yollarını açıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Projeleri sürdürülebilir hale getirip daha fazla destek sunmaya devam edeceğiz"

Mersin genelinde tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve alternatif ürünler yetiştirmek amacıyla destek sağladıklarını belirten Şahutoğlu, "Bizler tarımsal desteklemelerimizle beraber üreticilerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda da üretimin ve üreticinin devamlılığını sağlamak amacıyla; tarımın geleceğini konuşlandırmak üzere tarımın geleceğini daha fazla konuşmak üzere de projeleri sürdürülebilir hale getirip daha fazla destek sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.