Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir pazar esnafı, müşterisine kötü muamelede bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle 30 gün süreyle tezgah açmaktan men edildi. Esnafa ayrıca 35 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş, Mesudiye Mahallesi’ndeki semt pazarında kendisine ve eşine hakaret edilip fiili saldırıya uğradığı iddiasıyla Belediye Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan tespitlerde, ilgili pazar esnafının müşterisine kötü davrandığı, hakarette bulunduğu ve fiili saldırıda bulunduğu belirlendi.

Akdeniz Belediyesi Encümeni’nin aldığı karar doğrultusunda, esnafa 30 gün (4 hafta) süreyle tezgah kapatma ve 35 bin 416 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kararın ardından, esnafın satış yaptığı pazar tezgahına, ’Bu satış yerinin sahibi, pazar yerinde müşterisine fiili saldırı, mukavemet ve hakaret etmesinden dolayı Belediye Encümeni’nin 376 Sayılı Kararı ile 30 gün (4 hafta) süreyle faaliyetten men edilmiştir’ yazılı uyarı tabelası asıldı, alan şeritlerle çevrildi.

"Müşterisine kötü davranan esnafa asla müsamaha göstermeyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek,

"Semt pazarında müşterisine kötü davranan pazar esnafının tezgahını 30 gün süreyle faaliyetten men ettik. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Müşterisine kötü davranan pazar esnafına kesinlikle göz yumulmayacaktır" dedi.

Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerinin, ilçe genelindeki semt pazarlarında düzenli denetimlerini sürdürdüğü, kurallara uymayan esnafa önce uyarı, tekrar eden durumlarda ise idari yaptırım uyguladığı bildirildi.