MTSO, kentin tarım ve gıdadaki potansiyelini teknolojiyle birleştirerek sektörde yeni dünya markaları oluşturma hedefiyle önemli bir adım attı. Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesindeki Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) yetkilileri, Mersinli gıda sanayicileriyle bir araya geldi.

MTSO’da Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır moderatörlüğünde düzenlenen ’TÜBİTAK TÜGİP - Mersin Gıda Sektörü İş Birliği Değerlendirme Toplantısı’nda, sektör temsilcileri ile TÜBİTAK uzmanları muhtemel ortak çalışma alanlarını ele aldı. Toplantıda TÜGİP Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. İbrahim Sani Özdemir, kurumun altyapısı, sanayiye sunduğu hizmetler ve iş birliği yapılabilecek alanlar hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerde; besin değeri artırılmış yeni gıda formülasyonlarının geliştirilmesi, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, ürün raf ömrünü uzatan teknolojiler ve Mersin’e özgü yerli lezzetlerin markalaştırılması gibi konular öne çıktı. Ayrıca bebek mamalarından bakliyat ve süt ürünlerine kadar geniş bir yelpazede Ar-Ge çalışmaları yürütülmesi planlandı.

Toplantının ardından TÜGİP heyeti, Mersin Agropark’ta faaliyet gösteren sanayicilerle buluşarak üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakliyat, narenciye, süt ve şalgam üretimi yapan firmalar ziyaret edilerek ortak çalışma fırsatları değerlendirildi. Kısa süre içinde Mersinli sanayicilerden oluşacak bir heyetin Marmara Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek laboratuvar olanaklarını yerinde görmesi kararlaştırıldı.

"Gıda sanayinde güçlü bir ekosistem oluşturabiliriz"

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in gıda sanayinde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Başta bakliyat ve turunçgil olmak üzere birçok alanda öncü konumdayız. Kentimizde agropark ve gıda ihtisas OSB’lerinin bulunması, gıda sanayinde katma değer oluşturma potansiyelimizi gösteriyor. Bu gücü TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknik kapasitesiyle birleştirerek güçlü bir ekosistem oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Gıda sanayi firmaları arasında köprü olmayı hedeflediklerini vurgulayan Çakır, "TÜBİTAK’ın ileri teknolojik altyapısı özellikle KOBİ’ler için büyük bir fırsat sunuyor. Sağlıklı gıdaya erişim, verimlilik ve sürdürülebilir üretim artık milli bir öncelik. Bu dönüşümü iş birliği yaparak birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.