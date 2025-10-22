Tarsus Belediyesinin LÖSEV iş birliğiyle düzenlediği ‘Dayanışma Hasadı’ etkinliğinde, Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında toplanan zeytinler lösemiyle mücadele eden çocukların beslenme süreçlerinde kullanılacak. Başkan Ali Boltaç, "Bu topraklarda yetişen her zeytin tanesi aslında bir iyiliğin tohumu" diyerek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Tarsus Belediyesi, LÖSEV iş birliğiyle anlamlı bir dayanışma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gaziler Mahallesi’nde yer alan Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında gerçekleştirilen hasatta, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, LÖSEV’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog-Onkolog Dr. Üstün Ezer, iyileşmiş gençler, yetişkin kanser hastaları, gönüllüler ve lösemili çocukların aileleri bir araya geldi.

Yoğun ilgiyle gerçekleşen etkinlikte Başkan Ali Boltaç ve Dr. Üstün Ezer birlikte zeytin topladı. Tarihi zeytin ağaçlarından toplanan ürünler, lösemiyle mücadele eden çocuklar için umut oldu. LÖSEV’e kayıtlı iyileşmiş gençler, gönüllüler, kanser hastaları ve lösemili çocukların aileleriyle birlikte yapılan hasatta, Tarsus’un bereketli zeytinleri özenle toplandı. Toplanan zeytinler, özenle işlenerek elde edilen doğal yağlar hâlinde LÖSANTE Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukların beslenme süreçlerinde kullanılacak.

Tarsus Belediyesi, yeşil alanları koruma, tescilli ürünleri yaşatma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefiyle hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor. Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanı, hem kentin zeytin çeşitliliğini muhafaza ediyor hem de her yıl sosyal sorumluluk temalı hasat etkinlikleriyle iyiliğin sembolü haline geliyor.

"Bu topraklarda yetişen her zeytin tanesi aslında bir iyiliğin tohumu"

Etkinlikte konuşan Başkan Boltaç, dayanışmanın ve üretimin kentin en değerli mirası olduğunu ifade ederek, "Bu topraklarda yetişen her zeytin tanesi aslında bir iyiliğin tohumu. Bugün bu bahçede toprağa değil, insanlığa emek verdik. Bu alan, ailemize ait bir alandı ancak memlekete hizmet etmek adına canı gönülden bu anlamlı projeye dahil ettik. Zeytine, zeytinyağına ve bu toprakların bereketine sahip çıkmak hepimizin görevi. Bugün burada toplanan zeytinlerin tamamı çocuklarımıza şifa olacak. Biz de dualarımızla, desteğimizle her zaman yanlarında olacağız. Topladığımız zeytinler özenle sıkılacak. Ancak o yağ sadece zeytinden değil; iyilikten, şefkatten ve umuttan sıkılacak. LÖSEV yıllardır binlerce çocuğun hayatına umut oldu. Biz de bu umuda Tarsus’un bereketini katıyoruz. Bir damla zeytinyağının bir çocuğun gülümsemesine dönüşmesine vesile olabiliyorsak, işte o zaman gerçekten üretmişiz demektir" dedi.