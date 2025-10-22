Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 ayrı motosikletin karıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İlk kaza D-400 karayolu Alifakı yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.E.’nin (27) kullandığı 01 AKL 813 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.E. durumun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise Bağlar Mahallesi Şamil Basayev Caddesi İMKB Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi servisi taşıyan S.İ. yönetimindeki 33 S 5459 plakalı otobüs, H.A.’nın (17) kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Yere savrulan motosiklet sürücüsü H.A. ağır yaralanırken, arkasındaki arkadaşı S.C.A. hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.A. ve arkadaşı S.C.A.’a ilk müdahaleyi yapan 112 acil sağlık ekipleri, 2 yaralıyı da ambulanslarla hastaneye kaldırdı. H.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili polis inceleme başlattı.