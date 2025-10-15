Yaklaşık 2 yıldır Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapmakta olan Fazilet Durmuş'un yerine , Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Mersin İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

İl Müdürü Fazilet Durmuş'un da Milli Eğitim Bakanlığında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapması bekleniyor.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine de Mersin Yenişehir İlçesi Milli Eğitim Müdürü M.Necmeddin Dinç atandı.

Muhammed Özdemirci kimdir?

Muhammed Özdemirci, 1978 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tamamladı.

2000 yılında Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

2000-2009 yılları arasında Yozgat ve Antalya illerinde sınıf öğretmenliği yaptı.

2009-2013 yılları arasında Antalya'da bulunan Kültür İlköğretim Okulu ve Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi'nde müdür yardımcılığı görevini üstlendi.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı Programı'nda tezsiz yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2013-2017 yılları arasında Kepez ilçesindeki Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yaptı.

2017-2023 yılları arasında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Yeni Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci , İmam Hatip Lisesi mezunu olup Eğitim Bir-Sen dede aktif görevler almış ; Eğitim-Bir-Sen Antalya şubesinin 34 kişilik yönetiminde Denetleme kurulu üyesi olarak yerini almış , halen kendisi ve eşi Eşi Eğitim-Bir-Sen üyesi olarak STK çalışmalarına destek vermekte.