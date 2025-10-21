Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği organizasyon, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında oluşturulan beş farklı noktada gerçekleştirildi. Oyunların ilk gününde, para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarında eleme mücadeleleri yapıldı.

Su, plaj ve açık hava branşlarını aynı çatı altında buluşturan oyunlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Organizasyon, yarın da aynı branşlardaki karşılaşmalarla devam edecek.

"Mersin, bu organizasyonu yapmak için dünyadaki en müsait yerlerden biri"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, Mersin’in Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları için dünyadaki en müsait yerlerden biri olduğunu vurgulanarak, "Bu oyunlar uluslararası komitenin 5 yıllık rüyasıydı. Bu rüyayı bizimle gerçekleştirdikleri için çok mutlular. Biz de aynı şekilde çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Dün organizasyonun açılış törenini yaptık. Mersin, bu organizasyonu yapmak için dünyadaki en müsait yerlerden biri. Harika bir organizasyon geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.