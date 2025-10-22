Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Muhammed Özdemirci, düzenlenen törenle görevi Fazilet Durmuş’tan devraldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen karşılama töreninde, Muhammed Özdemirci’yi ilçe milli eğitim müdürleri ile kurumun birim amirleri karşıladı. Karşılamanın ardından makamda yapılan devir teslim töreninde, Özdemirci ve Durmuş karşılıklı olarak iyi dileklerde bulundu.

Yeni görevine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Fazilet Durmuş’a teşekkür ederek, "Mersin’de eğitim kalitesini daha da artırmak için özveriyle çalışacağız. Eğitim bir ekip işidir. Bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte çocuklarımızın geleceği için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Görevi devreden Fazilet Durmuş ise "Eğitim; emek, sevgi ve birliktelik gerektirir. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarıma, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Mersin eğitimine katkı sunmuş olmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Devir teslim töreninin ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci görevine resmen başladı.

Törenin ardından Suphi Öner Öğretmenevinde, ilçe milli eğitim müdürleri ve birim amirlerinin katılımıyla tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Fazilet Durmuş, "Tam 2 yıl önce görevi devralmıştım. Bu süre boyunca Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar bu şehrin çocukları için ekip ruhuyla çalıştık. Bayrağımızı kıymetli müdürümüze devrediyoruz. Mersin’e kendi rengini katarak yeni projelere imza atacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ise nazik sözleri ve desteği için Durmuş’a teşekkür ederek, "Biz bayrağı Fazilet Hanımdan devraldık, inşallah daha ileri taşıyacağız. Çalışmalarımızı bakanlığımızın politikaları ve ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında yürüteceğiz. Amacımız çocuklarımızın geleceği için hizmet etmek ve insanların kalbine dokunmak" diye konuştu.