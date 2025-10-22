Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi sahiline kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen tonlarca giysi ve tekstil atığı, çevre kirliliğine neden oldu. Akdeniz Belediyesi ekipleri, iş makineleri desteğiyle başlattıkları temizlik çalışmasıyla sahili atıklardan arındırdı.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Karaduvar sahilinin batı ucuna dökülen tonlarca kıyafet ve tekstil atığıyla ilgili ihbar üzerine bölgeye gitti. Ekipler, kepçe ve kamyonlarla uzun süren bir çalışma sonucu atıkları toplayarak bölgeden uzaklaştırdı.

"Atıkların belediyeyle ilgisi yok"

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, bazı sosyal medya paylaşımlarında atıkların belediye ekiplerince döküldüğü yönünde yanlış bir algı oluşturulmak istendiğine dikkat çekti.

Atıkların belediyeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Arı, "Mahalle sakinlerinden gelen şikayet üzerine ekiplerimiz hemen harekete geçti. Çevreyi, doğayı ve kenti kirleten kişi veya kurumlara karşı tespit ya da suçüstü halinde gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz" dedi.

Karaduvar’ın yanı sıra Kazanlı ve Adanalıoğlu sahillerinin de belirli aralıklarla temizlendiğini kaydeden Arı, vatandaşlara çağrıda bulunarak bu tür çevre kirliliği olaylarına tanık olmaları halinde hem emniyet güçlerine hem de belediye zabıta ekiplerine haber vermelerini istedi.

Öte yandan, çevre kirliliğine yol açan kişi ve kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.