Mersin Toros Devlet Hastanesi, toplumda sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Bu kapsamda, hastane bünyesinde hazırlanan ’Toroslar’dan Gelen Sağlık’ programının moderatörü ve Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Ruhsar Uçar’a, katkılarından dolayı Başhekim Op. Dr. Özgür Ozan Karak tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

2025 yılı Şubat ayında yayın hayatına başlayan ’Toroslar’dan Gelen Sağlık’ programı, bu hafta 25’inci bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Toros Devlet Hastanesi ve Nil RTV iş birliğiyle hazırlanan program, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Valiliği’nin onayıyla yürütülüyor. Tamamen kamu yararı amacıyla, reklamsız ve maddi beklenti olmaksızın hazırlanan program, bu yönüyle Türkiye’de bir kamu hastanesi tarafından yürütülen önemli bir programı olma özelliği taşıyor.

Programın temel amacı, toplumun sağlık okuryazarlığını artırarak erken teşhis ve tedavi bilincini güçlendirmek, kronik hastalıkların önüne geçmek, polikliniklerdeki yoğunluğu hafifletmek ve acil servislere gereksiz başvuruları azaltmak olarak öne çıkıyor. Ayrıca yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak, doğru bilinen sağlık yanlışlarını bilimsel verilerle düzeltmek de programın hedefleri arasında yer alıyor.

Dr. Ruhsar Uçar’ın moderatörlüğünde yayınlanan programda, alanında uzman hekimler ve sağlık profesyonelleriyle birlikte her hafta farklı bir sağlık teması ele alınıyor. Bilgiyi sade, anlaşılır ve bilimsel bir dille sunan program, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekiyor.

Dr. Uçar, "Sağlık sadece hastalığın yokluğu değil, bilinçli bir yaşamın bütünüdür" anlayışıyla, koruyucu sağlık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Toros Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Özgür Ozan Karak ise toplumun sağlık bilincinin artmasının sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, programa verdikleri destek için Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici’ye teşekkür etti.