Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin , Mersin Merkez Yenişehir İlçesi 24 Kasım Ortaokulu'nda yaşanan yönetim krizi ile ilgili Okul bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Başkan Tekin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

24 Kasım Ortaokulu, yıllarca Mersin Halkına hizmet vermiş, yeterli öğretmen kadrosuyla binlerce öğrencinin başarılarına imza atmış köklü bir okulumuzdur. 5 yıldır bu okulumuza kadrolu müdür atanmamış, vekaleten görev yapanlar da okulun başarısından çok işleyişi devam ettirip görevlerini tamamlamışlardır. İlk defa bir okul müdürü, asaleten atandıktan sonra okulun ve öğretmenin başarısı için gayret göstermiş, 24 Kasım Ortaokulunu layık olduğu seviyede yönetmeye başlamıştır. Okul müdürü Ayşe ELMAS, hem okulun fiziki durumunu düzeltip hem de başarılı bir işleyişin önünü açmak için mücadeleye başlamıştır. Bu çalışmalar sürecinde, kendisine destek olanlar kadar engelleyenler çıkmıştır. Öğretmenler, rutin geçen 5 yılın ardından enerjisini çalışmak için yoğunlaştıran bir müdürle çalışmanın mutluluğunu yaşarken, diğer yöneticiler ve okul aile birliği başkanı okulun başarısı için işbirliğinden uzak durmuşlardır. Müdür yardımcıları kendilerine müdür tarafından verilen görevleri yapmadığı gibi, sorumlulukları kapsamında olan derslere girmemiş, okuldan mesai saatleri dolmadan ayrılıp okul müdürünün yetki ve sorumluluklarını zora sokmuşlardır. Müdüre Hanım, müdür yardımcılarından şikayetci olmasına rağmen şikayet edilen durumuna düşürülmüş, okul için yaptığı bütün çalışmalar yok sayılmaya çalışılmıştır. Eğitim İş olarak soruyoruz, soruşturma için gelen müfettişler karşılıklı şikayetleri daha sağlıklı bir ortamda değerlendirmek ve soruşturmanın selahiyeti için soruşturma süresince okul müdürü ve müdür yardımcılarını başka okullarda geçici olarak görevlendirme kararı almalarına rağmen Valilik sadece okul müdürünü okuldan alıp geçici olarak görevlendirirken neden diğer iki müdür yardımcısını başka okula görevlendirmemiştir. Sayın Valimiz Atilla TOROS’un yapılan bu görevlendirmeden haberi var mıdır? Müdür yardımcıları görevlerini yapmadığı için şikayetci olan okul müdürü Ayşe ELMAS, soruşturma süresince başka okula görevlendirilirken, hangi kötü niyetle müdahale edilip iki müdür yardımcısı okulda kalmıştır. Okulda kalan müdür yardımcıları şu anda zafer kazanmış edasıyla öğretmenler üzerinde baskı kurmaya başlamıştır. Sıradan bir soruşturma, okulda bir yer kapma veya savaş kazanma boyutuna getirilmiş, idarenin taraflara adil davranma ilkesini zedelemiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Mersin Valiliği’nin yapılan yanlış uygulamayı sonlandırması, adil bir soruşturma ortamını sağlamak için soruşturma tamamlanıncaya kadar diğer iki yöneticiyi de başka okulda görevlendirmesini bekliyoruz. Göreve geldiği ilk günden itibaren sadece okulun başarısı için çalışan, çocuklarının başarısı için okula destek veren velilerin sevgisini ve saygısını kazanan Ayşe ELMAS müdürümüze yapılan bu haksızlığa son verilmesini istiyoruz.