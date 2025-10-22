MAK Danışmanlık, Ekim 2025 tarihli “Türkiye Gündem Araştırması” sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 24’ü büyükşehir olmak üzere 52 ilde toplam 6 bin 400 kişiyle yüz yüze yapılan ankette, seçmenlerin güncel siyasi eğilimleri belirlendi.

Anketin “Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre CHP yüzde 31.2 ile ilk sırada yer aldı. CHP’yi yüzde 30.8 oy oranıyla AK Parti takip etti.

📊 Partilere Göre Oy Dağılımı

CHP: %31.2

AK Parti: %30.8

DEM Parti: %7.8

İYİ Parti: %7.1

MHP: %6.9

Yeniden Refah Partisi (YRP): %4.2

Zafer Partisi: %2.1

Saadet Partisi: %1.1

DEVA Partisi: %1

BTP: %1

Anahtar Parti: %1.1

Diğerleri: %1.2

Kararsız / Cevap Yok: %4.5

Katılımcıların %23’ü Oy Kullanmak İstemiyor

Araştırmaya göre seçmenlerin %23’ü oy kullanmak istemediğini, sandığa gitmeyeceğini veya protesto seçmen olduğunu ifade etti.

Siyasi Denge Yakın

Anket sonuçları, CHP ile AK Parti arasındaki farkın istatistiksel hata payı içinde kaldığını gösteriyor. DEM Parti ve İYİ Parti ise yüzde 7 bandında benzer oranlarda oy alırken, MHP ve YRP’nin de yakın sonuçlar elde ettiği görülüyor.

Araştırma Detayları

MAK Danışmanlık tarafından yapılan çalışmada görüşmeler yüz yüze yöntemle gerçekleştirildi. Araştırma, Türkiye genelindeki seçmen eğilimlerinin son dönemde yakın dengede seyrettiğine işaret ediyor.