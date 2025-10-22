TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara’da düzenlenen ‘Kadın Dostu Kentler Programı 3. Fazı Lansmanı’na katıldı. Seçer, Mersin’in pilot belediyelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Kadınların önündeki engeller kalktığında kentlerin de ufku genişler" dedi.

Ankara’da düzenlenen ‘Kadın Dostu Kentler Programı 3. Fazı Lansmanı’na Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yanı sıra; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, AB-Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, program ortağı belediyelerin başkanları ve kamu, sivil toplum ve akademi dünyasından üst düzey temsilciler ile çok sayıda büyükelçinin katıldığı etkinlik açılış ve video gösterimi ile başladı.

"Şehirler; kadınların güvenle yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunda herkes için daha yaşanabilir bir hale gelir"

Başkan Seçer, programda yaptığı konuşmasında TBB olarak ana faydalanıcısı oldukları ‘Kadın Dostu Kentler Programı 3. Fazı Lansmanı’nda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kadın Dostu Kentler Programı’nın 3. Fazı; bize yalnızca teknik hedefler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda herkesin güvenli ve erişilebilir kentlerde yaşayabileceği bir geleceği gerçeğe dönüştürme imkânı veriyor" ifadelerini kullandı. Belediyelerin, vatandaşın hayatına doğrudan dokunan kurumlar olarak, dönüşümün en güçlü taşıyıcısı konumunda yer aldığının altını çizen Seçer, "TBB olarak biz, kendimizi sadece bu programın bir ortağı değil, aynı zamanda bu vizyonun yayılmasında öncü güç olarak görüyoruz. Bu program, kadınların ve kırılgan grupların haklarını görünür kılarken, yerel yönetim anlayışımızı, toplumsal sorumluluğumuzu ve kentlerimizin yaşam kalitesini yeniden tanımlıyor. Çünkü biliyoruz ki şehirler, kadınların ve kız çocuklarının güvenle yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunda, aslında tüm vatandaşlar için daha adil, güvenli ve yaşanabilir bir mekân haline gelir" diye konuştu.

TBB olarak kentleri yalnızca fiziksel mekanlar olarak görmediklerini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hüküm sürdüğü alanlar olarak görmek istediklerini belirten Seçer, bu konuda şehirlerin yeniden şekillendirilmeleri noktasında belediyelere katkı sunma kararlılığında olduklarını ifade etti. Seçer, "‘Kadın Dostu Kent’ olma iradesini ortaya koyarak birliğimiz ile protokol imzalayan 25 pilot belediyenin, bu protokolleri yalnızca bir belge olarak görmediklerine yürekten inanıyorum" sözlerine yer verdi.

Bu anlayışın yereldeki en somut örneklerini hayata geçiren, kendisinin de büyükşehir belediye başkanı olduğu ve program kapsamında pilot belediyelerden biri seçilen Mersin’den de söz eden Seçer, "Belediye Meclisimiz bünyesinde kurulan ‘Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’, ‘Yerel Eşitlik Birimi’ ve paydaşlarımızla oluşturduğumuz ‘Yerel Eşitlik Konseyi’; eşitlik politikalarının kalıcı bir kurumsal zemine oturmasını sağladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairemiz ikinci ’Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı uygulamaya aldı. Sosyal Politikalar Ofisimiz çerçevesinde bugüne kadar içerisinde Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe belediyeleri dahil 30 belediyeye kadına yönelik hizmetlerimiz ve iyi uygulama örneklerimiz konusunda deneyim paylaşımı ve mentörlük desteği sunduk" dedi. Seçer, talep eden tüm belediyelerin, bu alanda bilgi ve uygulama paylaşımı için Sosyal Politikalar Ofisi ile iletişime geçebileceklerinden de söz etti.

"Bizim için eşitlik sadece bir hedef değil, kent yönetiminde değişimi kalıcı kılmanın yoludur"

Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın istihdam oranının göreve geldikleri 6,5 yıl öncesinden bugüne mukayese ile yüzde 18’lerden yüzde 26’lara çıktığını vurgulayan Seçer, "Kadın kooperatifleri, tarımsal destekler, okuma-yazma kursları, danışma merkezleri ve meslek kursları gibi projelerle kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesine öncülük ediyoruz. Bizim için eşitlik sadece bir hedef değil; kent yönetiminde değişimi kalıcı kılmanın yoludur" şeklinde konuştu.

"Pilot belediyelerde hayat bulan bu yaklaşım zamanla tüm Türkiye’de yaygınlaşacak"

İmzalanan protokollerin aynı zamanda ‘Kadın Dostu Kentler Programı’nın bir marka haline gelerek her ilde uygulanma vizyonunun somut bir göstergesi olacağını da kaydeden Seçer, " ‘Kadın Dostu Kent’ markası, kadınların ve kırılgan grupların hak ve ihtiyaçlarının gözetildiği, güvenli ve erişilebilir kent anlayışının simgesi haline gelecektir. Pilot belediyelerde hayat bulan bu yaklaşımın zamanla tüm Türkiye’de yaygınlaşacağına ve kentlerin eşitlik, kapsayıcılık ve güven odağında dönüşmesini sağlayacağına canı yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TBB olarak en büyük sorumluluğumuz ‘Kadın Dostu Kentler’ markasını kalıcı ve yaygın hale getirmek"

Programın 2. Fazından elde edilen güçlü deneyimler ile 3. Fazda toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırmayı ve yerel eşitlilik mekanizmalarını kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Seçer, "Program kapsamında belediyelerde Yerel Eşitlik Birimleri, Kurulları ve Komisyonlarından oluşan katılımcı bir yapı kurulacaktır. Ardından belediyeler, STK’lar ve kamu kurumlarının eşit temsiliyle Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır. Tüm taraflara yönelik kapsamlı bir eğitim ve kurumsal destek programı hayata geçirilirken, TBB liderliğinde yerel eşitlik mekanizmalarının sürdürülebilirliği güvence altına alınacaktır. Proje ayrıca STK’lara kurumsal güçlendirme desteği sunacak, belediyelerin bütçelerinde eşitlik mekanizmalarına yer açılmasını teşvik edecek ve ‘Kadın Dostu Kent’ markasıyla farkındalığı artıracaktır" dedi.

TBB olarak en büyük sorumluluklarının deneyim ve iyi uygulamaları kalıcı hale getirerek yaygınlaştırmak olduğunu belirten Seçer, ‘Kadın Dostu Kentler’ markasını da tüm belediyelerce erişilebilir kılmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Kadınların önündeki engeller kalktığında kentlerin de ufku genişler"

"Kadınların güçlendiği bir kent, toplumun da güçlendiği kenttir" diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, ‘Kadın Dostu Kent’ markası olan kentlerin dayanışmanın, güvenin ve eşitliğin kök saldığı yerler haline geleceğini belirtti. Seçer, "Kadınların önündeki engeller kalktığında kentlerin de ufku genişler, yarının liderleri bugünden daha cesur ve umut dolu adımlar atabilir. Bu büyük vizyon yolculuğunda projemizden desteklerini esirgemeyen başta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olmak üzere; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’na, belediyelerimize, STK’lara ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Kadın Dostu Kentler’ markasının ülkemize, kentlerimize ve en çok da kadınlara hayırlı olmasını diliyorum" sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlikte ayrıca, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilci Mariam A. Khan, AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da birer konuşma yaptılar.

Program; UNFPA Türkiye ve TBB ortaklığı, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek.