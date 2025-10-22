Mersin’in Tarsus ilçesinde sanayi sitesinde park halindeki 5 aracı kundaklayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ekim’de Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi 3729 Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, tamir için getirilen ve iş yerlerinin önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Güvenlik kameralarıyla tespit edildi

Olay sonrası Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi belirledi. Görüntülerde, kapüşonlu şahsın etrafı kontrolden ettikten sonra yerdeki köpük adı verilen yanıcı maddeyi alarak ilerlediği anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda, kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.