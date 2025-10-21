Dünyada ilk kez düzenlenen ’2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’, Mersin’de gerçekleştirilen törenle başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Babil Su Sporları Merkezinde yapılan açılış töreninde konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin’in önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Toros, "Bugün Mersin, çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ilk kez ilimizde düzenleniyor. Mersin’e sporun heyecanını, rekabetin güzelliğini ve dostluğun sıcaklığını bir arada yaşatan bu büyük spor şöleninde mücadele edecek olan sporcularımızı, ilimize gelen misafirlerimizi ve spora gönül vermiş herkesi yürekten selamlıyor, şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele ise organizasyonun uzun yıllar önce bir hayal olarak başladığını belirterek, "Dört yıl önce bir hayal kurduk. Bir plajda uluslararası bir spor etkinliği düzenleme hayali. Bugün bu hayal gerçeğe dönüştü. Hepinize teşekkür ederiz. Bu gece paralimpik hareketin tarihinde bir dönüm noktası. Mersin olarak 2013 Akdeniz Oyunları’nın organizasyonundaki başarınızdan sonra tekrar dünya çapında Türk spor ve kültüründeki mükemmelliği tanıtıyorsunuz" diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde Türkiye’de engelli bireylerin hayatında köklü bir değişim ve dönüşüm gerçekleştiğini belirterek, 2002’den bu yana engellilerin toplumsal hayata katılımını sağlamak ve sporda sürdürülebilir başarılar elde edilmesi amacıyla çok yönlü politikaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, oyunların Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Törende ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı ve Mersin Milletvekili Dr. Nureddin Nebati de birer konuşma yaptı.

18-25 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’nda 26 ülkeden yaklaşık 400 sporcu mücadele edecek. Türkiye, organizasyonda 57 sporcuyla temsil ediliyor.