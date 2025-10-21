Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) tarafından çevre, tüketici hakları ve toplumsal bilinç konularında önemli çalışmalar yapan kişi ve kurumlara “Onur Ödülleri” verilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, “Yüce Türk Milleti ve Devletimiz için, çevre ve tüketicinin hakkının korunmasına yönelik çalışmaları, toplumsal bilinçlenmeye, toplumsal kalkınmaya, toplumsal mutabakata ve barışa hizmet eden üstün çalışmaları” nedeniyle ödül almaya hak kazanan isimlere ‘Altın Ödül Nişanları’ takdim edilecek.

Tören, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 14.00’te Mersin Profesyonel Otomobilciler Odası Büyük Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, törende ödül alan kişi ve kuruluşların kamuoyuna duyurulacağını belirterek, “Bu anlamlı günde, çevreye ve tüketiciye duyarlılığıyla örnek olmuş kişi ve kurumları aramızda görmekten onur duyacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda ödül sahiplerine madalyaları takdim edilecek.

Tarih: 2 Kasım 2025 (Pazar)

Saat: 14.00

Yer: Mersin Profesyonel Otomobilciler Odası Büyük Salonu