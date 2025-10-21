Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarıma yönelik fidan destekleri kırsalda kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor. Silifke’nin İmambekirli Mahallesi’nde 2020 yılında dikilen zeytin fidanları ürün vermeye başlarken, üreticiler el birliğiyle ilk hasadı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinin 2020-2024 yılları arasında yürüttüğü destek programı kapsamında 13 ilçede 5 bin 242 üreticiye toplam 200 bin 419 adet ’Gemlik ve Sarı Ulak’ türlerinde zeytin fidanı dağıtıldı. Bu desteklerle yaklaşık 6 bin 680 dekar alan zeytin üretimine kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek amacıyla küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik desteklerini sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesinin fidan desteği sayesinde Silifke’nin İmambekirli Mahallesi’nde üreticiler ilk hasadın mutluluğunu yaşadı. Zeytin fidanlarının ürün vermeye başlamasıyla birlikte hem üreticiler ekonomik kazanç elde etti hem de bölgedeki tarımsal üretim potansiyeli arttı.

"Üreticilerimiz zeytin hasadını gerçekleştirdi"

Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, 2020-2024 yılları arasında yapılan destekler hakkında bilgi vererek, "13 ilçede 5 bin 242 üreticiye toplam 200 bin 419 adet ’Gemlik ve Sarı Ulak’ zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de destek verilen Silifke İmambekirli Mahallesi’nde üreticilerimiz zeytin hasadını gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak küçük ve orta ölçekli üreticilerimize desteklerimiz devam edecek" dedi.

"Başkanımız daima üreticinin yanında"

İmambekirli Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, Büyükşehir Belediyesinin tarıma verdiği desteğin köylerinde büyük fark oluşturduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e tarımsal desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Fidan desteğinin yanı sıra ceviz soyma, hamur yoğurma makinesi ve sulama borusu desteğinden de yararlandık. Köyümüzde zeytinimiz birinci kalite. Büyükşehir Belediyesinden çok memnunuz. Başkanımız daima üreticinin yanında, kendisini çok seviyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

Üreticiler destekten memnun

Üreticilerden Müzeyyen Kılınç, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle dikilen fidanların artık ürün verdiğini belirterek, "Zeytinle uğraşıyoruz, hasatlarımızı satıp geçimimizi sağlıyoruz. Fidanlarımızı Büyükşehir Belediyesinden aldık, büyüttük, şimdi de hasadımızı yapıyoruz. Belediyeden çok memnunuz, üreticiyi destekliyor" ifadelerini kullandı.