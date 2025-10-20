Mersin, 18-25 Ekim tarihleri arasında 26 ülkeden 400’ü sporcu olmak üzere 600’ün üzerinde katılımcının yer alacağı ‘Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Oyunlar; su, açık hava ve plaj branşlarında düzenlenecek müsabakalarla Mersin’in uluslararası spor kültürünü öne çıkaracak.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle 18-25 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ‘Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’nın basın toplantısı kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van den Abbeele ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı katıldı.

Organizasyonda 5 kıtadan 26 ülke ve yaklaşık 400’ü sporcu olmak üzere 600’ün üzerinde katılımcı Mersin’de bir araya gelecek. Türkiye kafilesi ise 57 sporcu ile oyunlarda yer alacak. Bu sporculardan 31’i, ilk kez milli formayı giyecek. Su, açık hava ve plaj temelli branşların yer aldığı organizasyonda, Para Plaj Voleybolu ve Air Badminton müsabakalarının Pompei Plajı’nda, Sepak Takraw (Ayak Voleybolu) karşılaşmalarının Mersin Büyükşehir Belediyesi Babil Su Sporları Merkezi’nde, Para Halter ve Görme Engelliler Halter mücadelelerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Park’ta, Para Yelken yarışlarının Mersin Marina’da ve Para Modern Pentatlon - Laser Run’ın ise Fenerbahçe Meydanı’nda yapılacağı bildirildi.

Gazi Kaya:"Mersin, ülkemizdeki en öne çıkan illerden bir tanesi"

Mersin Vali Yardımcısı Gazi Kaya, Mersin’in ticaretiyle, sanayisiyle, turizmiyle, ekonomisiyle ve aynı zamanda sporuyla çok büyük ve önemli bir il olduğunu ifade ederek, "Devletimizin Mersin’de yapmış olduğu spor tesisleriyle Mersin, ülkemizdeki en öne çıkan illerden bir tanesi halinde. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası birçok spora da ev sahipliği yapıyor. Şu anda bunun net bir örneğini görüyoruz. Bu yapılacak olan etkinlikle neredeyse eş zamanlı BEACH Avrupa Dünya Şampiyonası başlayacak, bir tarafta onun da hazırlıkları yapılıyor. Yani aynı zaman içerisinde iki tane uluslararası alanda çok büyük spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor" dedi.

"Elimizden gelen her şeyi sunduk"

Kaya, sporların yapılabilmesi için önce spor alanlarının olması gerektiğini ve Mersin’in de bu konuda iyi olduğunu belirterek, "Yapılacak olan yerin ikliminin, doğal özelliklerinin ve aynı zamanda oradaki konaklama imkanlarıyla birlikte gelecek misafirlere en iyi şekilde hizmet sunmak lazım. Dolayısıyla Mersin bu noktada gerçekten en öne çıkan illerden bir tanesi. Valimizin talimatları doğrultusunda bu işe girişildi, başlandı. Biz de koordinasyon ile bu organizasyona elimizden gelen her şeyi sunduk" diye konuştu.

"Dört tane büyük kapsamlı toplantı yapıldı"

Organizasyon sürecine ilişkin olarak toplantılar yaptıklarını belirten Kaya, "Valimiz Atilla Toros’un himayesinde dört tane büyük kapsamlı toplantı yapıldı. Bu toplantılarda, güvenlikten sağlığa, sahil güvenlikten jandarmaya, emniyetine, UMKE, AFAD, liman başkanına, havalimanı müdürümüze hepsine gerekli talimatlar iletildi. Bizim için önemli olan şey, bir bütünlük ve koordinasyon içerisinde tüm kurumlarımızın ekipmanlarını, araçlarını, personelini en iyi şekilde kullanmak. Ben bu etkinliğin hem ilimize hem ülkemize hem de daha sonradan engelli kalan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, müsabakaların yapılacağı alanları açıklarken, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van den Abbeele de Mersin Valiliği’ne teşekkürlerini iletti. Bu oyunların ilk defa yapıldığını aktaran Abbeele, 2 yıl önce çok gecikme yaşandığını ancak Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ile görüştükten sonra bu yıl düzenlenmesine karar verdiklerini ve bu durumdan çok mutlu olduğunu söyledi.